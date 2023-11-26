Экс-тренер сборной Германии Лёв: нельзя подвергать критике Нагельсмана после четырёх игр

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался в защиту нынешнего наставника немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана на фоне неудачных результатов его подопечных в последних матчах.

«Нашей сборной необходимо найти новые тактические решения и элементы в игре. Таков должен быть наш подход и требования к немецкому футболу. Также следует переосмыслить индивидуальные тренировки футболистов. Нет, это не критика в сторону Юлиана. Он молодой тренер с хорошими идеями и большим опытом. Мы не можем подвергать его критике после четырёх игр. Я уверен, что он найдёт правильные решения», — приводит слова Лёва Bild.

Напомним, в ноябре сборная Германии провела два товарищеских матча, в которых уступила сборной Турции со счётом 3:2 и национальной команде Австрии со счётом 2:0.