В «Оренбурге» прокомментировали ничью в матче с «Ахматом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге с «Ахматом» (1:1).

«Конечно, мы не можем быть довольны ничьей с «Ахматом». Могли победить, наиграли на победу, но всё сложилось вот так. Мы понимаем, из-за чего не получилось победить, и будем работать над этим. В следующий раз доводить до ума», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 матчей. «Ахмат» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (33).