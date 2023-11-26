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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс (Лестер). Игра начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 12 туров АПЛ «Эвертон» набрал 14 очков, однако недавно клуб был лишён десяти очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, поэтому на текущий момент в активе «ирисок» четыре балла, и они занимают 19-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 21 очко и расположился на восьмой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «красные дьяволы» обыграли «Эвертон» со счётом 2:1. Во втором круге подопечные тен Хага также одержали победу, но со счётом 2:0. В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 3:1.

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