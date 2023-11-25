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«Коррупция». Фанаты «Эвертона» устроили акцию протеста у штаб-квартиры Премьер-лиги

«Коррупция». Фанаты «Эвертона» устроили акцию протеста у штаб-квартиры Премьер-лиги
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Минувшей ночью болельщики английского «Эвертона» организовали протестную акцию у штаб-квартиры английской Премьер-лиги в Лондоне, выразив таким способом несогласие с тем, что с «ирисок» сняли десять очков в чемпионате за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом информирует Daily Mail.

Фото: Официальный аккаунт Toffee TV в соцсети X (ранее Twitter)

Поклонники ливерпульской команды пришли к зданию штаб-квартиры АПЛ с флагами и плакатами, на которых было написано «коррумпированные». Подчёркивается, что эта акция является лишь началом протеста болельщиков «Эвертона», связанного с их недовольством решением английских футбольных властей.

Напомним, ранее Премьер-лига подала соответствующую жалобу на «Эвертон», которую рассмотрела независимая комиссия, установившая, что на период, заканчивающийся сезоном-2021/2022, клуб потратил £ 124,5 млн, что превысило допустимый порог в £ 105 млн.

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