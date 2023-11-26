«Урал» — «Краснодар»: хозяева увеличили преимущество в конце матча

В эти минуты проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». Матч проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте матча колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут защитник «Урала» Эммерсон сравнял счёт. На 59-й минуте футболист екатеринбуржцев Андрей Егорычев вывел «Урал» вперёд.

На 86-й минуте нападающий Алексей Каштанов увеличил преимущество «Урала» — 3:1.

«Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после аналогичного количества встреч.