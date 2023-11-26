Андрей Аршавин: после поражения «Краснодара» чемпионской интриги стало не меньше

Бывший футболист Андрей Аршавин высказался об интриге в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Ранее «Краснодар» уступил «Уралу» со счётом 1:3 и остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Рано ещё о чём-то говорить. Теперь на первом месте «Зенит», посмотрим. Ещё очень много матчей. Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но ещё столько всего может случиться», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка за 16 матчей. «Краснодар» заработал 32 очка. На третьей строчке располагается «Динамо» — 28 очков.