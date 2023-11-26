Тренер «Краснодара» Ивич задал два вопроса судьям после поражения в матче с «Уралом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о состоянии здоровья Матвея Сафонова и Витора Тормены, а также задал два вопроса судейской бригаде Сергея Иванова после поражения в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3).

«Что известно о состоянии здоровья Сафонова и как его замена повлияла на исход встречи? Почему вы спрашиваете про Сафонова, а не про Тормену? Правильно же спрашивать про всех травмированных футболистов, а не выделять только Сафонова.

Рассказать про Сафонова и Тормену? Посмотрим, пока мы ничего не знаем. Мы не можем говорить, повлияло ли это на игру. Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара». Я поздравляю «Урал» с победой, они заслужили победу. Но этот матч не первый, когда так обходятся с «Краснодаром», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.