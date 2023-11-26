Московская «Родина» обыграла «Енисей» в матче 20-го тура Первой лиги

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На 38-й минуте счёт открыл нападающий «Родины» Иван Тимошенко. «Енисей» отыгрался на 43-й минуте. Отличился форвард Максим Савельев. Победу москвичам принёс второй гол Тимошенко, забитый с 11-метровой отметки на 65-й минуте.
После этой победы в активе «Родины» стало 28 очков. Подопечные Франка Артиги занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Енисей» с 24 очками расположился на девятой строчке.
- 26 ноября 2023
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