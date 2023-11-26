«Реал Сосьедад» — «Севилья»: Садик увеличил преимущество хозяев

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Реал Сосьедад» и «Севилья». Игра идёт на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Главным арбитром встречи является Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Андер Барренечеа со штрафного пробил в ближний угол, и Марко Дмитрович справился, но мяч угодил ему в ногу, после чего отлетел в сетку.

На 22-й минуте Умар Садик получил мяч, двинулся к штрафной, убрал на замахе пару защитников, а потом ударил обводящим выстрелом в девятку ворот «Севильи».

В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал Сосьедад» дважды добился победы над «Севильей» с одинаковым счётом 2:1. После 13 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 22 очка. «Севилья» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

В субботней игре «Реал Сосьедад» не сможет рассчитывать на травмированного нападающего Микеля Оярсабаля. В лазарете «Севильи» находятся Фернандо, Хосе Анхель Кармона и Эрьян Нюланд.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.