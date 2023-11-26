«Чуть с ума не сошёл на бровке». Рахимов — о моменте Фамейе в концовке матча с «Факелом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

«В первом тайме «Рубин» не очень хорошо играл в отборе в середине поля, потому что контролировали возможные передачи между линиями. Если даже они и проходили, то мы очень плохо вступали в единоборства и мало выигрывали моментов в средней зоне, где нам это позволяло бы убегать в контратаки. Сделали акцент на этих моментах. Также мы обратили внимание на то, что, когда команда разворачивала игру, очень часто фланговые игроки «Факела» или заполняли зону в линию, закрывая фланг для наших подключающихся, или же возвращались назад, и нам приходилось играть назад, как это было в некоторых случаях с Вадой. Мы сделали поправку, попросив футболистов открываться либо в зонах между линиями, либо за спинами защитников. Они стали это делать, стали выигрывать мячи и переходить в быстрые атаки, достаточно хорошо используя зоны за спинами защитников «Факела». Команда правильно среагировала, отсюда мы и создали много моментов.

Промелькнуло ли в голове, что Вада мог быть удалён после фола, который был незадолго перед его заменой? Не знаю. Арбитр на линии всё видел. Вада не играл в ногу умышленно, а пытался сыграть в мяч, но соперник поставил ногу перед ним. Там не было удара как такового. Думаю, арбитр это видел и принял решение, что это нарушение не тянет на жёлтую карточку.

В концовке Фамейе убегал на пустые ворота, но не реализовал момент? Уже обсудили с ним этот момент и другие тоже. Он сам переживает, что такое количество моментов не реализовал. Я чуть с ума не сошёл на бровке, но такое решение он принял. Мы ему уже объяснили, что в том моменте можно было пробить по пустым воротам», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».