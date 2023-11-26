«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» со счётом 2:1. Захарян появился во втором тайме

Сегодня, 26 ноября, проходил матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Реал Сосьедад» и «Севилья». Игра шла на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Главным арбитром встречи был Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Андер Барренечеа со штрафного пробил в ближний угол, и Марко Дмитрович справился, но мяч угодил ему в ногу, после чего отлетел в сетку.

На 22-й минуте Умар Садик получил мяч, двинулся к штрафной, убрал на замахе пару защитников, а потом ударил обводящим выстрелом в девятку ворот «Севильи».

На 60-й минуте Адрия Педроса на левом фланге подкараулил отскок из штрафной площади, навесил в центр, где Юссуф Эн-Несири пробил с подступов к вратарской, и с помощью рикошета от Робена Ле Нормана мяч оказался в сетке ворот.

На 67-й минуте на поле появился россиянин Арсен Захарян, который поменял Барренечеа.

На 88-й минуте после жёсткого подката красную карточку получил Серхио Рамос. Затем также получил прямую красную Хесус Навас за разговоры.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Реал Сосьедад» располагается на пятой строчке с 25 очками. «Севилья» находится на 15-й строчке с 12 очками.

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