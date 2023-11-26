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«Ростов» — «Пари НН»: Осипенко вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти

«Ростов» — «Пари НН»: Осипенко вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти
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Сегодня, 26 ноября, проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 61'    

Первый тайм матча прошёл без голов. Во второй половине, на 61-й минуте, в ворота «Пари НН» был назначен пенальти. Максим Осипенко уверенно реализовал 11-метровый удар, выведя «Ростов» вперёд — 1:0.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Пари НН» обыграл «Ростов» со счётом 1:0. В той встрече полузащитник нижегородцев Николай Калинский забил решающий мяч после того, как Тимур Сулейманов, уже перешедший в московский «Локомотив», не сумел реализовать пенальти.

«Ростов» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 15 проведённых матчей. «Пари НН» располагается на девятой позиции. У подопечных Сергея Юрана 21 очко после аналогичного количества встреч.

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