Российская Премьер-Лига: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 26 ноября, матчем «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (1:0) завершился 16-й тур Российской Премьер-Лиги.
Все результаты матчей 16-го тура РПЛ:
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 3:3;
«Зенит» — «Сочи» — 3:0;
ЦСКА — «Динамо» — 2:3;
«Балтика» — «Спартак» — 0:2;
«Оренбург» — «Ахмат» — 1:1;
«Урал» — «Краснодар» — 3:1;
«Рубин» — «Факел» — 1:0;
«Ростов» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0.
По итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (28 очков). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).