Российская Премьер-Лига: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 26 ноября, матчем «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (1:0) завершился 16-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 16-го тура РПЛ:

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 3:3;

«Зенит» — «Сочи» — 3:0;

ЦСКА — «Динамо» — 2:3;

«Балтика» — «Спартак» — 0:2;

«Оренбург» — «Ахмат» — 1:1;

«Урал» — «Краснодар» — 3:1;

«Рубин» — «Факел» — 1:0;

«Ростов» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0.

По итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (28 очков). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).