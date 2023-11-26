Байрамян — о пенальти в ворота «Пари НН»: стопроцентный 11-метровый

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян после матча 16-го тура МИР РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:0) рассказал о заработанном пенальти.

«Момент с пенальти? Уткин сделал заброс на меня, я принял мяч и почувствовал удар по затылку. Вот вам и пенальти. Мне кажется, там не надо спорить, как по мне, пенальти стопроцентный.

«Пари НН» — очень организованная команда, с ними всегда тяжело играть. Мы подходили к их воротам, но не доводили дело до удара. Понимали, что будет такая игра, Валерий Георгиевич Карпин нас готовил к этому. Он также сказал, что надо выиграть матч любой ценой. Слава богу, что так случилось. Мы заслужили победу», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

После данного матча «Ростов» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. «Пари НН» располагается на девятой позиции. У подопечных Сергея Юрана 21 очко после аналогичного количества встреч.