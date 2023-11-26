«Галактионов за меня уже всё сказал!» Игрок «Енисея» Глушков — о судьях в игре с «Родиной»

Полузащитник «Енисея» Никита Глушков высказался о судействе в проигранном матче 20-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (1:2), заявив, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов уже всё сказал за него после вчерашнего матча железнодорожников с «Крыльями Советов» (3:3).

«Как оценю сегодняшнюю игру? Тяжёлый матч, тяжёлая погода. Играли в достаточно хороший футбол для такого поля. Две играющие команды. В первом тайме и те и те играли, а второй был на результат. Про судейство не хочется говорить…

Как Галактионов? Да, за меня уже всё сказали», — приводит слова Глушкова «Матч ТВ».

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.