«Арис» с Сулеймановым обыграл лидера Греции «Панатинаикос» с Лодыгиным

Сегодня, 26 ноября, проходил матч 12-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Арис» из Салоник и афинский «Панатинаикос». Игра шла на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках, Греция. Игра началась в 21:30 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 43-й минуте Лорен Морон вывел «Арис» вперёд.

На 72-й минуте Джонатан Менендес с передачи Владимира Дариды увеличил преимущество хозяев.

Напомним, за «Арис» выступает российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов, который появился в старте и был заменён на 90+3-й минуте. Голевыми действиями он не отметился. Также в составе гостей на скамейке запасных был российский вратарь Юрий Лодыгин.

На данный момент после 12 сыгранных матчей греческой Суперлиги «Арис» располагается на пятой строчке с 20 очками. «Панатинаикос» является лидером чемпионата с 28 очками.