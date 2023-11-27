Радимов высказался об упущенном лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 16-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3).

«Урал» полностью превзошел «Краснодар», особенно во втором тайме, абсолютно закономерная победа. «Краснодару» нужно задуматься, если хотите бороться за медали, то с такой игрой это будет сложно.

Если хочешь стать чемпионом — нужно обыгрывать более слабые команды и добирать очки у сильных соперников. За четыре тура «Краснодар» набрал всего два очка… Они много пропустили, это звоночек о том, что им нужно еще больше работать», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на одно очко.