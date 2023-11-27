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Эдди Хау прокомментировал крупную победу «Ньюкасла» в матче с «Челси»

Эдди Хау прокомментировал крупную победу «Ньюкасла» в матче с «Челси»
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над лондонсктм «Челси» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

«Это была настоящая демонстрация характера команды. Мы действительно попросили игроков активизироваться, и мы заслужили победу. Сегодняшний день принес нам много позитива. Лидеры в команде задают тон — Джамаал Ласселлс, Киран Триппьер, Мэтт Ритчи. Они следят за тем, чтобы мы не сдавались. Если вы разобщены и отходите от своих принципов, то у вас будут проблемы. Мы стараемся быть собой», — приводит слова Хау ВВС.

25 ноября прошёл матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. «Ньюкасл» разгромил «Челси» со счётом 4:1.

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