Варди сильно ударил себя кулаком по лицу после промаха в матче «Лестера» с «Уотфордом»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди не сдержал эмоций после промаха в матче 17-го тура Чемпионшипа с «Уотфордом». Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В одном из эпизодов матча форвард не смог попасть в пустые ворота. После этого Варди сильно ударил себя кулаком по лицу.

Отметим, в этой встрече Варди оформил дубль.

На данный момент «Лестер» единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, записав в свой актив 42 очко.

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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