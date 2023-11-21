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Луческу рассказал о проблемах на Украине после ухода из киевского «Динамо»

Луческу рассказал о проблемах на Украине после ухода из киевского «Динамо»
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о проблемах на Украине после ухода из команды.

«На Украине уже не было условий для хорошей работы. Я был так много лет там, но сейчас не хватает минимального порога профессионализма. Пока я отдыхаю и жду предложений», — приводит слова Луческу Numero Diez.

Напомним, Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» в ноябре. Он возглавлял киевскую команду с 2020 по 2023 год. Также румынский специалист возглавлял донецкий «Шахтёр» с 2004 по 2016 год.

Ранее специалист также занимал пост главного тренера в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде», «Интере», «Зение» и национальной команде Турции.

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