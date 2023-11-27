Ромащенко: доволен ничьей с «Оренбургом». Жалею только о том, что не реализовали моменты

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвёл итоги матча 16‑го тура Российской Премьер‑Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1).

«Соперники проявляли старание и желание, но мне бы хотелось говорить о своей команде. Мы понимаем своё турнирное положение и ехали в Оренбург за очками. Несмотря на ситуацию с травмированными игроками, мы хотели одержать победу. Необходимое старание и качество «Ахмат» проявил, было огромное желание, но не хватило концовки. В любом случае результат после финального свистка всегда закономерен. Сейчас нет смысла рассуждать о том, у кого было больше шансов. Как реализовали свои моменты, на то и наиграли. Ответственность всегда несёт главный тренер. Хотел бы поблагодарить игроков «Ахмата», но очень жаль, что мы приобрели всего одно очко.

Позитивным моментом можно назвать приобретение одного очка, мы заработали его своим трудом. У нас существенные потери — отсутствие Конате и Ильина. Это лидеры команды и игроки атаки. Также капитан Семёнов немного приболел. Это всё сказывается на командных действиях. Мы довольны, что сыграли вничью, но есть сожаление, что не реализовали свои моменты», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 матчей. «Ахмат» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (33).