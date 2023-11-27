Смородская: Галактионов — средний тренер, но его надо оставлять

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о тренерских способностях нынешнего наставника железнодорожников Михаила Галактионова.

«Я считаю, что Галактионов — средний тренер. Он не плохой, но средний. Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне под руководством Михаила Галактионова «Локомотив» одержал лишь шесть побед в 16 матчах. Московская команда набрала 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, в матче 16-го тура «Локомотив» в гостях не удержал преимущество в два мяча в матче с «Крыльями Советов» (3:3). После игры Галактионов нецензурно прокомментировал судейство, за что может быть наказан в ближайшее время.