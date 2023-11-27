Российский вратарь Рудаков рассказал о банкротстве своего последнего клуба в Финляндии

Российский вратарь Максим Рудаков рассказал, что предшествовало банкротству финской «Хонки», в которой он провёл два последних сезона в аренде.

«Вообще всё это началось ещё в октябре. У нас были важные матчи — плей-офф за выход в еврокубки. Интересный мини-турнир. Мы прошли по пенальти четвертьфинал, потом — полуфинал. И вот в конце месяца, перед решающими матчами сезона, нам впервые не выплатили зарплату. Кое-какие проблемы и в течение сезона возникали, но тут прозвучал по-настоящему серьёзный звонок, что в клубе что-то не так. Без предупреждения и объяснений. Мы проиграли первый финал 0:1, а после второго тренер сказал: «Скорее всего, это наш последний матч». Да нам и самим уже было понятно, что всё идёт не очень хорошо. У клуба была одна неделя, чтобы погасить долги перед командой и получить лицензию для участия в следующем сезоне. Руководство этого не сделало, а дней 10 спустя «Хонку» объявили банкротом. Всё очень быстро произошло.

«Хонку» спонсировал частный инвестор. Владеет сетью фитнес-клубов в Хельсинки, ещё какой-то бизнес имеет. Как я понимаю, он не договорился с местными властями по строительству нового стадиона и заявил: «Раз так, вообще не буду спонсировать клуб». Сжёг мосты моментально, даже без разговоров с командой», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.