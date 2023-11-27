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Российский вратарь Рудаков рассказал о самом дальнем выезде в чемпионате Финляндии

Российский вратарь Рудаков рассказал о самом дальнем выезде в чемпионате Финляндии
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Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, два последних сезона проведший в аренде в финской «Хонке», вспомнил самые долгие выезды в Финляндии.

«Самый дальний был на Аландские острова. В пять утра выехали, в восемь — в порту. Дальше — на пароме. В районе обеда приезжаешь, пару часов отдыхаешь, играешь — и домой. В северные города — Вааса, Сейняйоки — часов шесть на автобусе добирались. Перелётов там в принципе не практикуют», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Рудаков — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита». В 2018 году российский вратарь присоединился к финскому ХИКу на правах аренды, с 2022-го играет за «Хонку». С «Ростовом» футболиста связывает контракт, заключённый им зимой 2020 года.

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