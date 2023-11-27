Рудаков: технически я возвращаюсь в «Ростов», но хотелось бы в Европу двигаться

Российский вратарь Максим Рудаков поделился планами на свою дальнейшую карьеру.

«Я ещё до банкротства «Хонки» для себя понял, что нужно переходить на другой уровень, искать новые вызовы. Не хотелось сидеть на одном месте. Надо расти. В прошлом году я восстановил игровую практику, вернулся на хороший уровень, подрос. Второй сезон в «Хонке» провёл ещё лучше предыдущего, но принял решение выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. Только потом случилась эта ситуация. Мой выбор и банкротство клуба — не связанные между собой вещи. Просто стечение обстоятельств. Руководство и тренер были в курсе.

У меня ещё полгода контракта с «Ростовом». В любом случае технически я возвращаюсь в клуб. А дальше уже все вместе сядем и найдём оптимальное для меня решение. Какие-то разговоры, варианты уже есть, но пока без конкретики. Хотелось бы, конечно, в Европу двигаться. Но это не самоцель. Когда появятся реальные предложения, смогу что-то более конкретное сказать», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.