Бруну — о голе Гарначо ударом через себя: наверное, он часто смотрит ролики с Роналду

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о красивом голе ударом через себя, забитом его товарищем по команде Алехандро Гарначо в ворота «Эвертона» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги (3:0).

«Это потрясающе – что-то из ряда вон выходящее. Наверное, он слишком часто смотрит ролики с Роналду! Мы все знаем, что он его большой фанат.

Ему ещё далеко до того, чтобы стать таким, как Криштиану, но он делает шаги в правильном направлении», – приводит слова Фернандеша Utdreport в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Гарначо провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.