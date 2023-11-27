Хавбек «Крыльев Советов» Гарре забил самый поздний гол в РПЛ

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в матче 16‑го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (3:3) стал автором самого позднего гола в истории Российской Премьер‑Лиги. Об этом сообщает статистический сервис Opta.

В игре с «Локомотивом» Гарре реализовал пенальти на 12‑й добавленной ко второму тайму минуте, установив окончательный результат матча. Таким образом, гол аргентинца на отметке 101:34 — это самое позднее взятие в истории РПЛ. Предыдущим самым поздним голом был мяч полузащитника «Ростова» Ивелина Попова в ворота «Краснодара» в июле 2020 года (100:55). Тогда арбитр встречи Виталий Мешков около 10 минут просматривал VAR.

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.