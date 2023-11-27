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Объявлена символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком 16-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, который сравнял счёт на 90+12-й минуте в матче с «Локомотивом» (3:3). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored вошли как минимум по одному игроку их всех клубов, которые одержали победы в своих матчах.

Сборная 16-го тура РПЛ:

Александр Максименко («Спартак»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Руслан Безруков («Рубин»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Тимур Аюпов («Урал»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Бителло («Динамо»), Константин Тюкавин («Динамо»), Квинси Промес («Спартак»).

По итогам 16 туров лидером РПЛ является «Зенит», набравший 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (28 очков).

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