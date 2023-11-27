Экс-защитник «Барселоны» Пуйоль рассказал о самой болезненной травме в карьере

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал о самой болезненной травме, которую он получал на протяжении всей карьеры.

«Я всегда выходил на поле с мыслью, что нужно выкладываться на все 100 процентов, как на тренировках, так и в официальных матчах. И это то, что я делал с первого до последнего дня своей карьеры. Прекрасно помню, как вывихнул локоть во время матча, я сейчас не могу нормально разогнуть эту руку. Это самая болезненная травма, которую я когда-либо получал. Отчётливо помню тот матч, в котором совершил тот злосчастный прыжок. Я пытался забить мяч после подачи углового, но меня выбили из равновесия, и я неудачно упал на локоть. Рука у меня стала немного заторможенная», — сказал Пуйоль во влоге «На выезд» на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Пуйоль выступал за «Барселону» на протяжении 15 лет (с 1999 по 2014 год). В составе сине-гранатовых защитник 593 раза появлялся на поле, отметившись 18 голами. Вместе с «блауграной» Карлес завоевал 21 трофей.