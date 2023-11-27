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В РПЛ отреагировали на ситуацию с «Сочи», база которого пострадала из-за шторма

В РПЛ отреагировали на ситуацию с «Сочи», база которого пострадала из-за шторма
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В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) рассказали, что следят за ситуацией в Сочи перед матчем 17-го тура чемпионата между местной командой и самарскими «Крыльями Советов», который состоится 2 декабря в 17:30 по московскому времени.

«Судья принимает решение об отмене или переносе матча. Но в РПЛ следят за ситуацией в Сочи», — приводит слова пресс-службы РПЛ ТАСС.

Напомним, ранее глава пресс‑службы футбольного клуба «Сочи» Антон Костров рассказал о повреждениях на тренировочной базе из-за сильного шторма. Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Стихия уже затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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