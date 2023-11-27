Шалимов оценил решение назначить пенальти в ворота «Локо» в конце матча с «Крыльями»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил судейство в матче 16-го тура «Российской Премьер-Лиги, где «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов» (3:3), а также прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота железнодорожников в концовке встречи. Напомним, мяч попал в руку защитника железнодорожников Евгения Морозова.

«Сначала о судействе, которое вызвало гнев представителей «Локомотива». На мой взгляд, это эмоциональная реакция на неудачную концовку — трудно сдержаться, когда за пять минут до конца матча ведёшь в два гола, а в итоге теряешь очки. Михаил Галактионов начал говорить сдержанно, но в конце подкипел.

Вопросы, на мой взгляд, должны быть к защитникам по концовке матча — сначала упустили Писарского, а потом сыграли рукой в своей штрафной, что привело к пенальти. Особенно по второму эпизоду — игрок Самары принимает мяч, разворачивается — и защитник все это даёт делать, а потом на секунду задерживает мяч рукой. На мой взгляд, было движение рукой, и это игра рукой. По мне, это пенальти.

«Локо» играл хорошо, забил классные голы, а в конце ошибки защитников привели к пропущенным голам. Кроме того, команда не смогла в самом конце перевести игру на чужую половину поля — я даже не могу сказать, что «Крылья» организовали какой-то жёсткий штурм», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).