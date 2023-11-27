Арбитр Федотов раскритиковал работу Любимова в матче «Оренбурга» и «Ахмата»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Артёма Любимова в матче 16-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом» (1:1).

«Скандал хотели раздуть в «Локо», а реально навалял арбитр в другой игре. Только никакого скандала с Любимовым в итоге нет. На 61-й минуте он не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» – отстал от эпизода, не ускорился в штрафную, а надо было бежать. Там был удар по ноге. Вмешался VAR, он поменял решение. В данном случае оценка снижается до 7,9 – судья занимал неверную позицию. И на 80-й минуте Любимов, находясь в идеальной позиции, не увидел, как игрок «Оренбурга» Воробьёв наступил на голеностоп сопернику, был наступ с продавливанием. Это должна была быть вторая жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.