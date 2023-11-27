Игрок «Спартака» Зорин поделился эмоциями от победы в чемпионате Беларуси с «Динамо»

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин, выступающий на правах аренды в минском «Динамо», поделился впечатлениями от победы в чемпионате Беларуси, а также вспомнил чемпионство красно-белых в 2017 году.

«Как прошло празднование? Если сравнивать с другими матчами сезона, то вчера на выездную игру приехало довольно много наших болельщиков. Все очень рады, что после такого перерыва удалось взять титул.

Предвкушение в команде было давно. Ещё до паузы на матчи сборных было ощущение, что золото уже совсем рядом. И вчера после победы 4:0 над «Белшиной» мы наконец-то ощутили эту радость!

«Динамо» ждало этого дня ещё дольше, чем «Спартак» после 2001 года, какие воспоминания остались от того успеха красно-белых? Я был на легендарном матче с «Тереком», когда болельщики выбежали на поле после финального свистка, разобрали ворота и сетки на сувениры. Конечно, масштаб совсем другой. Но общего много: и тогда, и сейчас клубы с большой историей вернули себе титул чемпиона страны», — приводит слова Зорина пресс-служба московского клуба.

Вчера, 26 ноября, минское «Динамо» в матче 29-го тура высшей лиги Беларуси обыграло «Белшину» со счётом 4:0 и за тур до окончания лиги стало чемпионом. Для команды это чемпионство стало первым спустя 19 лет, и при этом оно является восьмым.