Даниил Зорин выложил фото с кубком чемпионата Беларуси

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин, который отправился в аренду в минское «Динамо», стал чемпионом Беларуси и выложил фото с кубком чемпионата.

Вчера, 26 ноября, минское «Динамо» в матче 29-го тура высшей лиги Беларуси обыграло «Белшину» со счётом 4:0 и за тур до окончания лиги стало чемпионом. Для команды это чемпионство стало первым спустя 19 лет, и при этом оно является восьмым.

Для игрока красно-белых Зорина этот трофей стал первым в профессиональной карьере, при этом россиянин отметился одним забитым мячом в чемпионской игре. В нынешнем сезоне Даниил сыграл за «Динамо» 10 матчей в чемпионате, где отметился семью голами и двумя результативными действиями. Уже в декабре после окончания сезона в Беларуси Зорин вернётся в «Спартак».