Комличенко высказался о попадании в основной состав «Ростова» в РПЛ впервые с 7-го тура

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о возвращении в основной состав команды в матче 16-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0). Форвард последний раз выходил в стартовом составе команды в чемпионате России почти три месяца назад.

«Какая у меня сейчас форма? Нормальная форма, отлично чувствую себя физически. Валерий Георгиевич [Карпин] дал отыграть 90 минут против «Пари НН», надо было забивать только.

Как переживал сложный период: травма, выпал из основы? Конечно, переживал, переваривал в себе, старался извлечь максимальную выгоду. Разговаривал и с тренерами, и с ребятами, все поддерживали. Бывают такие моменты, их надо перебороть и продолжать работать. Ещё и у Егора Голенкова, вашего конкурента по позиции, отличный отрезок с голами? Да, Егор хорошо играл, не давал повода в себе усомниться», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».