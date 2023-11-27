«Спартак» снова попал в непростые условия». Шалимов — о матче с «Балтикой» в снегопад

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) в условиях обильного снегопада.

«Спартак» снова на выезде попал в непростые условия, как и в Воронеже. Условия непростые, кто быстрее приспособится. Игра упростилась — для «Балтики» это привычно, это силовая команда, стиль более простой.

Интересный момент по составу — играл Соболев. У меня сомнения в том, играл бы Александр, будь здоров Игнатов. А так получилось, что именно Соболев сделал игру, отдав две голевые.

В борьбе ни одна из команд не уступила, грубых ошибок не увидел. Обе команды имели моменты, а «Спартак» выручил Максименко.

Отдельно про второй гол — отличная комбинация «Спартака», но выделю Соболева, который непростой пас себе превратил в голевую передачу, вырезав внешней стороной стопы. Это ещё раз говорит о том, что этот нападающий хорошо оснащён технически. Два паса — это хорошо, но потенциал Соболева таков, что он должен забивать сам.

По расстановке «Спартака» — она немного удивила. Потому что слева остался Зиньковский, справа Медина, а в атаке не было два форварда — Соболев был форвардом, а Промес кружил, создавая численное преимущество в определённых зонах, как свободный художник», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».