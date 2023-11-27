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Казанский «Рубин» стал восьмым клубом, который провёл 600 матчей в РПЛ

Казанский «Рубин» стал восьмым клубом, который провёл 600 матчей в РПЛ
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Для казанского «Рубина» матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0) стал 600-м в высшем дивизионе России.

При этом казанцы по этому показателю занимают восьмое место. С седьмой по первую позицию располагаются «Зенит» (878), «Крылья Советов» (882), «Ростов» (908), «Динамо» (938), «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» (все три московские команды – по 969 матчей).

«Рубин» за 600 матчей победил в 239 играх, проиграл 188 встреч и 173 раза сыграл вничью, при этом казанцы заработали 890 очков. Также команда имеет положительную статистику (+110) по забитым и пропущенным голам.

Казанский клуб дважды становился чемпионом РПЛ в 2008 и 2009 годах. Тогда клуб возглавлял российский специалист Курбан Бердыев.

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