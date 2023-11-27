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Роналду признался судье, что на нём не было пенальти в матче азиатской ЛЧ

Роналду признался судье, что на нём не было пенальти в матче азиатской ЛЧ
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК с «Персеполисом» (0:0) признался судье, что на нём не было пенальти.

Фото: кадр из трансляции

В самом начале матча главный арбитр игры Ма Нин зафиксировал фол на португальском нападающем в штрафной площади соперника и назначил пенальти в ворота «Персеполиса». Однако Роналду сразу же последовал за судьёй, погрозил пальцем и сказал: «Нет пенальти». По итогу после просмотра VAR первоначальное решение арбитра было отменено, и команды продолжили игру.

После результата данного матча в активе «Аль-Насра» 13 очков после пяти встреч. Команда Криштиану Роналду сохранила первое место и прошла в плей-офф Лиги чемпионов АФК. «Персеполис» же остался на втором месте в группе E, набрав восемь очков в пяти встречах.

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