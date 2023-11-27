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«Суонси Сити» объявил о подписании контракта с Янником Боласье

Валлийский клуб «Суонси Сити», выступающий в английском Чемпионшипе, объявил о подписании краткосрочного контракта с форвардом Янником Боласье, сообщает пресс-служба команды.

34-летний футболист присоединился к команде Дэмьена Даффа на правах свободного агента. Янник будет выступать за «лебедей» под номером 17 и сможет принять участие в предстоящей в встрече с «Лидс Юнайтед» при условии получения разрешения от соответствующих футбольных властей.

Последним клубом Боласье был турецкий «Ризеспор», в составе которого игрок принял участие в 53 матчах и забил 19 голов. C июня 2023 года конголезец находился в статусе свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 250 тыс.

Матч 18-го тура Чемпионшипа между «Лидс Юнайтед» и «Суонси Сити» состоится в среду, 29 ноября. Стратовый свисток прозвучит в 22:45 мск.