Чепчугов ответил Слуцкому, сказавшему, что в ЦСКА его «привязывали к кровати, как в дурке»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов ответил бывшему главному тренеру «Халл Сити», ЦСКА и «Витесса» Леониду Слуцкому, который рассказал историю про экс-голкипера армейцев, упомянув, что его «привязывали к кровати, как в дурке».

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения. Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!»

В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы. Тоже вспомним с ними много историй. Приеду, если нужно построить третье кресло», — приводит слова Чепчугова Sport24.

Напомним, ранее Леонид Слуцкий рассказал историю об экс-вратаре ЦСКА в выпуске совместного с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой YouTube-шоу «Ну, так нельзя». Гостем данного выпуска также стал защитник армейцев Кирилл Набабкин.