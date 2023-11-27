«Привязывали его к кровати, как в дурке!» Слуцкий рассказал историю о Сергее Чепчугове

Бывший главный тренер «Халл Сити», ЦСКА и «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал историю об экс-вратаре ЦСКА Сергее Чепчугове в выпуске совместного с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой YouTube-шоу «Ну, так нельзя». Гостем данного выпуска также стал защитник армейцев Кирилл Набабкин.

Слуцкий: Чепчугов немного выпивал…

Дзюба: Ну, хорош! Не верю.

Слуцкий: Не веришь? Один раз случайно выпил, приехал на базу и вспомнил, что Набаба должен был ему какие-то деньги.

Набабкин: Да не деньги. Что-то переклинило его.

Слуцкий: Бегал по базе и орал: «Где Набаба?!»

Дзюба: Так что, должен был?

Набабкин: Мы часами ударили друг друга. И получилось, что у меня крепче часы. А у него разбились.

Слуцкий: Как яйца на Пасху! Короче, Набаба разбил ему часы. Почти трезвый Чепчугов приехал на базу и стал искать Набабу в порыве гнева. Набаба не такой дурак, спрятался на всякий случай. Когда Чепчугов увидел машину Набабы, то запрыгнул на неё и голыми руками разбил боковое стекло. Голыми руками! Стекло! Когда всё это происходило, вся команда на базе через дверь смотрела. Тот орал: «Где Набабкин?!»

Дзюба: Какая машина была?

Набабкин: «Мерседес». А там, представляешь, двойное такое стекло. И он его пробил.

Слуцкий: Даже пули не пробивают такое стекло. А самое смешное было, когда как-то его скрутили вообще все, просто все! В конце концов его привязали к кровати. И он лежал привязанный, как в дурке.

Набабкин: Я подошёл, говорю: «Допрыгался?»

Слуцкий: Его спрашивают: «Серёж, чего ты хочешь? Поесть, попить?» А он говорит: «Покурить». И ему на ножницах сигарету подносили. Потому что боялись, что пальцы откусит.