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Фанат «Рубина», который выбежал на поле, получил наказание от суда Казани

Фанат «Рубина», который выбежал на поле, получил наказание от суда Казани
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Болельщик «Рубина», который выбежал на поле в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0), получил наказание в виде пяти суток ареста от Савиновского районного суда Казани, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Также фанат казанского клуба теперь не сможет посещать футбольные матчи в течение двух лет.

Напомним, в конце матча фанат казанцев выбежал из сектора, и за ним побежал стюард, который догнал болельщика и повалил на газон. Однако из-за инерции они вместе сбили Дюпина, который стоял к ним спиной. Далее фаната вывели за пределы поля, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.

На данный момент после 16 сыгранных матчей в РПЛ в активе «Рубина» 25 очков. Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 19 очками располагается на 10-м месте.

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