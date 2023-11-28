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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Карло Анчелотти

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Карло Анчелотти
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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение главному тренера «Реала» Карло Анчелотти, сообщает Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» под руководством главного тренера Эрика тен Хага занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка.

В своей группе Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место, набрав три очка.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Под руководством специалиста «сливочные» становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.

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