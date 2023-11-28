Хави — о предстоящем матче «Барселоны» с «Порту» в ЛЧ: это может стать поворотным моментом

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Порту» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы дома. Нам нужны болельщики, которые нас поддерживают. Я надеюсь, что это будет волшебная ночь. В последнее время дела идут не так, как нам хотелось бы, но мы на правильном пути. Мы верим в то, что делаем. Завтра прекрасная возможность. Мы можем получить своё место в 1/8 финала после пяти матчей. Это может стать поворотным моментом», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Матч между «Барселоной» и «Порту» состоится 28 ноября, начало 23:00 мск.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице своей группы Лиги чемпионов, набрав девять очков. Столько же очков и у «Порту».