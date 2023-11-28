Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выявил отличительные черты игры «Ньюкасла»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о предстоящем матче с английским «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Игроки «Ньюкасла» очень сильны физически, команда прессингует крайне интенсивно и высоко. Мы знаем, что так будет и завтра, мы должны быть готовы к этому. Наш подход не меняется от матча к матчу – мы намерены владеть мячом на чужой половине, чтобы не позволять оппонентам угрожать нашим воротам. В Лиге чемпионов уровень соперников выше, но наши цели остаются теми же», – приводит слова Энрике сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.