Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выявил отличительные черты игры «Ньюкасла»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выявил отличительные черты игры «Ньюкасла»
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о предстоящем матче с английским «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Игроки «Ньюкасла» очень сильны физически, команда прессингует крайне интенсивно и высоко. Мы знаем, что так будет и завтра, мы должны быть готовы к этому. Наш подход не меняется от матча к матчу – мы намерены владеть мячом на чужой половине, чтобы не позволять оппонентам угрожать нашим воротам. В Лиге чемпионов уровень соперников выше, но наши цели остаются теми же», – приводит слова Энрике сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Отдадим все силы». Главный тренер «Ньюкасла» Хау — о предстоящем матче с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android