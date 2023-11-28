«Отдадим все силы». Главный тренер «Ньюкасла» Хау — о предстоящем матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от предстоящего матча с французским «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

«Наша команда находится в хорошем настроении после недавней победы в АПЛ над «Челси». Что касается «ПСЖ», то судить об уровне такого соперника трудно – в этой команде мы можем наблюдать качественных игроков на всех позициях. Мы должны проявить себя настолько успешно, насколько способны, нам нужно достичь своего предела. Для нас это решающий момент в Лиге чемпионов, и мы отдадим все силы», – приводит слова Хау сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» состоится во вторник, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.