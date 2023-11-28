Автобус с болельщиками «Бреста» забросали камнями по дороге после игры с «Монпелье»

Болельщики «Бреста» подверглись нападению во время того, как они возвращались с выездного матча 13-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (1:3), сообщает официальный сайт клуба.

Автобус, на котором ехали болельщики, забросали камнями. Некоторые пассажиры получили незначительные повреждения. В автобусе были выбиты стёкла.

«То, что произошло, очень серьёзно. Если бы камень, брошенный в переднюю часть автобуса, прилетел на два метра ниже, там был бы водитель, который получил удар, и, следовательно, был бы высокий риск аварии, когда автобус двигался на шоссе. Я не могу представить, к какой драме это могло бы привести для 60 наших болельщиков.

Мы проконсультируемся со всеми силами безопасности, чтобы лучше понять, что произошло. Хочу ещё раз, как и весь клуб, выразить всю свою поддержку нашим болельщикам и сожалею, что подобные события, которые могли закончиться настоящей трагедией, продолжаются», — заявил гендиректор «Бреста» Паскаль Робер.