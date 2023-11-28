Источник: футболисты «ПСЖ» были рады уходу Месси и Неймара из клуба

Футболистам «Пари Сен-Жермен» было некомфортно выступать в одной команде вместе с нападающими Лионелем Месси и Неймаром.

Как сообщает PSG Community в соцсетях, большинство игроков парижан были рады, когда Неймар и Месси покинули клуб.

31-летний Неймар провёл в «ПСЖ» шесть сезонов, выиграв пять чемпионских титулов во Франции. Летом 2023 года бразилец подписал двухлетний контракт с аравийским «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.

Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт игрока с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.