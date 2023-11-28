Цыганков — лучший игрок «Жироны» в матче с «Атлетиком» по версии WhoScored

Портал WhoScored поставил украинскому полузащитнику «Жироны» Виктору Цыганкову 7,2 балла за матч 14-го тура с «Атлетиком».

Это лучшая оценка в команде. Цыганков забил единственный гол «Жироны» в этой игре. Лучшим в составе обеих команд портал назвал Иньяки Уильямса из «Атлетика» (8,3).

Портал Sofascore поставил Цыганкову 7,6. Это вторая оценка в команде. Больше получил Алеш Гарсия (7,9).

Статистика Цыганкова в этом матче: 85 минут, один гол, один точный удар, два удара мимо ворот, xG 0,44, xA 0,34, 51 касание мяча, 39 передач (32 точные, 89%), одна ключевая передача, три попытки дриблинга (одна успешная), 10 потерь владения, один отбор, два заработанные фола.

Напомним, матч между «Жироной» и «Атлетиком» закончился со счётом 1:1.