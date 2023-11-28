Главный тренер сборной Испании: Иско уже не тот, что был 10 лет назад

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о возможном вызове полузащитника «Бетиса» Иско на чемпионат Европы – 2024.

«Иско — великий игрок и находится в отличной форме. Несправедливо, что он не едет, но также несправедливо, что он не берёт тех, кто проходит через него, кто находится на том же уровне. Иско был в предварительном отборе, и было решено включить его в этот последний список. Я бы отнёс его к десятке. Он очень хорошо работает, но я ставлю на тех, кто проходит дальше. Иско уже не тот, что был 10 лет назад, он изменился и много работает», — приводит слова Фуэнте AS.

Последний раз Иско выступал за сборную Испании в июне 2019 года, в матче квалификации чемпионата Европы со Швецией (3:0).

В августе 2022 года Иско перешёл в «Севилью» из мадридского «Реала» в статусе свободного агента. Однако он провёл в клубе всего пять месяцев, после чего расторг контракт по обоюдному согласию. Сообщалось, что 31-летний полузащитник мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

В июле 2023-го Иско присоединился к «Бетису». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Иско сыграл 18 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.